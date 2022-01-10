النزاهة تضبط عجلاتٍ محملة بمئات الأطنان من خام الحديد الإسفنجي مجهول المصدر

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ضبطت هيئة النزاهة ، اليوم الاثنين، عجلاتٍ محملة بمئات الأطنان من خام الحديد الإسفنجي مجهول المصدر، مشيرة الى، ان "الـعـجـلات حـاولت الـدخـول إلى مـحافـظـة النجـف بأولياتٍ متلاعبٍ فيها".

وقال بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، ان "تحرُّكات ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة النجف اسفرت عن إحباط محاولةٍ لإدخال عددٍ من العجلات المُحمَّلة بمئات الأطنان من مادَّة خام الحديد الإسفنجي مجهول المصدر إلى المحافظة".

وأضاف، ان "تحرُّك ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف إلى حدود المُحافظة من جهة منطقة (غماس)؛ تمكنت من ضبط (١٩) عجلة حملٍ كبيرة (قاطرة ومقطورة) محملة بــ(٧٢٢) طناً من مادَّة خام الحديد الإسفنجي ذات الاستخدام المزدوج، إذ تُستخدَمُ في مجالاتٍ مختلفةٍ، منها خطرة على حياة المواطنين وأمنهم".

وتابع، إنَّ "التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمين المضبوطين، وهم سائقو العجـلات، قادت إلى وجود العديد من المُخالفات المُرتكبة، إذ تبيَّن أنَّ المواد المُحمَّلة في العجلات المضبوطة مجهولة مصدر، لافتةً إلى وجود اختلافٍ كبيرٍ بين أرقام العجلات وأسماء السُّوَّاق مع الوصولات الخاصَّة بها، وعدم وجود خط سيرٍ للعجلات(بوجر) وبدون منفيست".

ونوَّهت الدائرة ، حسب البيان، الى "تعاون المسؤولين عن السيطرات في المنطقة التي طُلِبَ منها التَّحَرُّز على العجلات والمواد المضبوطة لحين نقلها، إذ تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالموادِّ والعجلات والمُتَّهمين المضبوطين في العمليَّة؛ بغية العرض على الجهات القضائيَّة المُختصَّة؛ لاتخاذ القرارات المناسبة".

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