‏النجيفي يدعو رئيس البرلمان إلى إعداد مخرج هروب إضطراري في الجلسات الساخنة

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا القيادي في حزب للعراق متحدون محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، ‏رئيس البرلمان إلى إعداد مخرج هروب إضطراري في الجلسات الساخنة.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان ضرب رئيس الجلسة سابقة (رئيس السن محمود المشهداني)، قد تصبح تقليد برلماني عراقي”.وأضاف،” أنصح رئيس البرلمان باعداد مخرج هروب …

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