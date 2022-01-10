القبض على منتحل صفة ضابط في جهاز أمني

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن مواطنة استنجدت بمفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ بسبب قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في الدولة بالاحتيال …

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