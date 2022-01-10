العبادي يعلق على مجريات العملية السياسية: لا تضيعوا الأصل

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على مجريات العملية السياسة قائلا: لا تضيعوا الأصل: مصالح المواطنين وسلامة الوطن وصلاح النظام، هي الأهم”.واضاف في تغريدة على موقع تويتر اطلع عليها “النور نيوز” انه “يجب أن لا نربح السلطة بخسارة الدولة، إن خسرنا الدولة تحت حوافر المغامرة والتشدد والامتياز سيخسر الوطن”.

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