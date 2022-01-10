2022/01/10 | 13:51 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا تضيعوا الأصل: مصالح المواطنين وسلامة الوطن وصلاح النظام، هي الأهم.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي مغردا: لا نربح السلطة بخسارة الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي مغردا: لا نربح السلطة بخسارة الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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