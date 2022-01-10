بعد إخبار من مواطنة.. القبض على منتحل صفة ضابط برتبة عقيد ببغداد

2022/01/10 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الإثنين، القبض على متهم بانتحال صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2022)، إن "مواطنة استنجدت بمفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في الدولة بالاحتيال عليها وسرقة عجلتها نوع ( كيا ريو) في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى المتهم، ونصب كمين محكم والقبض عليه في منطقة الكرادة وضبط بحوزته مجموعة من سيم كارت كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة العجلة وبيعها بمستمسكات مزورة".

واضافت، "واعترف صراحة وصدقت أقواله قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات لينال الجزاء العادل".

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