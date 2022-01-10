2022/01/10 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان فوق كل الاعتبار، متعهداً باتخاذ اجراءات قانونية بحقمجموعة من الشرطة اعتدوا على مواطن.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “تأكيدات الغانمي، بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه مجموعة من الضباط والمنتسبين وهم يعتدون بالضرب على أحد […]

ظهرت المقالة الغانمي يتوعد مجموعة من الشرطة اعتدوا على مواطن في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يتوعد مجموعة من الشرطة اعتدوا على مواطن في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يتوعد مجموعة من الشرطة اعتدوا على مواطن في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).