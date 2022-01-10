تقرير أميركي: العراقيون ينظرون للقوات الأميركية كقوات احتلال ويجب اخراجهم

2022/01/10 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … سلط تقرير لموقع ( ريسبونسبل ستيت كرافت) الامريكي ، الاثنين، الضوء على تناقض الروايات الأميركية بشأن تواجد القوات الأميركية في العراق، مشيرا الى أن العراقيين باتوا ينظرون لتواجد الاميركان بانها “قوة احتلال” ويجب اخراجهم.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه ” حتى في حال وصف القوات الامريكية في العراق وسوريا بانها قوات […]

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