2022/01/10 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة من الشرطة اعتدوا بالضرب على مواطن في بغداد.أكد وزير الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن حقوق الإنسان فوق كل الاعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب.وأوضح البيان، انه “تأتي …

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجه بإجراءات قانونية بحق عناصر شرطة اعتدوا على مواطن أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بإجراءات قانونية بحق عناصر شرطة اعتدوا على مواطن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بإجراءات قانونية بحق عناصر شرطة اعتدوا على مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).