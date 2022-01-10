براءة اختراع لـ”سوني” تضيف ميزة لألعاب الواقع الافتراضي

2022/01/10 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عززت براءة اختراع سجلتها شركة “سوني” لماسح ثلاثي الأبعاد، أغراض الألعاب الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي.وقال موقع “gsmarena” إن شركة “سوني” تسعى لتعزيز تجربة المستخدم في ألعاب أجهزة الواقع الافتراضي، وهو ما يعتبر اتجاها عاما تسلكه الشركات من خلال الحصول على التقنيات والابتكارات الجديدة.وكشفت الشركة خلال فعاليات CES 2022 عن PlayStation VR2 مع […]

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