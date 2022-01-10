تشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة أمنية اعتدت على مواطن في بغداد – عاجل

2022/01/10 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة من الشرطة اعتدوا بالضرب على مواطن في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حقوق الإنسان فوق كل الاعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب".وتأتي تأكيدات الغانمي بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مجموعة من الضباط والمنتسبين وهم يعتدون بالضرب على أحد المواطنين في بغداد.

واستضاف الغانمي بحسب البيان، "المواطن واستدعى جميع من قام بالاعتداء عليه، مؤكداً أن هذه التصرفات الفردية من قبل هذه العناصر المسيئة لا تمت بصلة الى أخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم على أن ينجز خلال سبعة إيام".وأشار البيان إلى إن "الغانمي استمع أيضا الى طلبات واحتياجات المواطن، مؤكدا انه سيعمل على محاسبة المقصرين بحقه بأشد العقوبات".

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