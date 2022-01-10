احباط محاولة لتفجير احدى أسواق الانبار

2022/01/10 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، عن أحباط عملية انتحارية باستخدام دراجة نارية لاستهداف أحد الأسواق الحيوية في الأنبار.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اشارت فيها الى وجود دراجة نارية مفخخة تم […]

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