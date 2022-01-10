2022/01/10 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p6bY_sY5RHo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ردود الأفعال حول الجلسة الاولى لـ البرلمان العراقي الخامس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ردود الأفعال حول الجلسة الاولى لـ البرلمان العراقي الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).