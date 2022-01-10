2022/01/10 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتوالى الإعلانات في شتى أنحاء العالم عن اكتشاف إصابات مزدوجة، تجمع بين فيروسين، هما فيروسي كورونا والإنفلونزا، وبات يطلق عليها “فلورونا” اختصارا.وللوقوف على تفاصيل هذه الحالة، تقول الدكتورة بشرى أحمد ناصر، المديرة التنفيذية في منصة الصحة السورية، في لقاء مع مع موقع “سكاي نيوز عربية :”مصطلح فلورونا ليس إلا تعبيرا عن إصابة مزدوجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيج كورونا وإنفلونزا.. ما سبل الوقاية من فلورونا وخطورتها؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزيج كورونا وإنفلونزا.. ما سبل الوقاية من فلورونا وخطورتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).