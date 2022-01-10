مرصد حقوقي يطالب البرلمان الجديد باعطاء اولوية للتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان

2022/01/10 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب المرصد العراقي لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، من مجلس النواب الجديد، بإعطاء أولوية للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها، وإبعاد الأفكار المسبقة التي تشيطنها وتمنع تشريعها”.وذكر بيان صادر عن المرصد، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “أمام مجلس النواب الجديد الذي انتخب في العاشر من تشرين الأول2021، مسؤولية كبيرة لتلافي أخطاء الدورات السابقة ومساعي […]

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