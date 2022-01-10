القبض على متهم ينتحل صفة “ضابط” في بغداد

2022/01/10 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في احد الاجهزة الامنية في بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “مواطنة استنجدت بمفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في الدولة بالاحتيال عليها وسرقة عجلتها […]

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