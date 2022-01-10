نائب بالبرلمان الأوروبي: النضال البطولي للمهندس وسليماني ضد الإرهاب لن ينسى

2022/01/10 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكدت النائبة الايرلندية في البرلمان الاوروبي كلير دالي، أن النضال البطولي الذي خاضه القائدان الشهيدان أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ضد الارهاب لن يُنسى ابدا.وكتبت دالي حول استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس على حسابها الشخصي في موقع تويتر: ” اميركا اغتالت الجنرال قاسم سليماني والمهندس بشكل غير قانوني قبل عامين […]

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