التجارة تحدد موعد إطلاق الحصة الأولى من الطحين للعام الحالي

2022/01/10 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة التجارة، موعد إطلاق تجهيز الحصة الأولى من مادة الطحين للعام الحالي ٢٠٢٢.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب دعت وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الطحين للحصة الاولى اعتبارا من يوم الأربعاء القادم الموافق ١٢/١/٢٠٢٢ …

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