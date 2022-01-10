2022/01/10 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد السياسي المستقل سعد المطلبي , الاثنين , ان الورقة التي تقديمها من قبل الاطار التنسيقي بشان الكتلة الأكبر تضمن 88 توقيعا لنواب فائزين, مبينا أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب سوف لن تعقد الا بعد حسم الشكاوى المقدمة من قبل الطاعنين بآلية الجلسة الأولى.وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلبي: البرلمان لن يعقد أي جلسة الا بعد حسم الشكاوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلبي: البرلمان لن يعقد أي جلسة الا بعد حسم الشكاوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).