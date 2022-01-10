(باور أوف ذا دوغ) و(وست سايد ستوري) يفوزان بأكبر جوائز غولدن غلوب

2022/01/10 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فيلما "ذي باور أوف ذي دوغ" و"ويست سايد ستوري"، الأحد، أبرز جوائز "غولدن غلوب" خلال احتفال لتوزيعها شهد مقاطعة هوليوودية واسعة، وأعلنت خلاله أسماء الفائزين عبر الإنترنت، من دون نقل تلفزيوني ولا حضور للنجوم على السجادة الحمراء.

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