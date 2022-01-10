2022/01/10 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، منشأة تجارية وجرفت أراضي في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.وقال عضو لجنة المتابعة بالعيسوية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال معززة بعدة آليات اقتحمت صباحًا البلدة، وشرعت بتجريف أراض وأسوار في المنطقة الشرقية الجنوبية.وأوضح أبو الحمص، أن هذه الأراضي مهددة بالمصادرة لصالح إقامة “حديقة وطنية”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يهدم منشأة تجارية فلسطينية ويُجرف أراضي في العيسوية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال يهدم منشأة تجارية فلسطينية ويُجرف أراضي في العيسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).