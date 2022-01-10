حرب: قانونيا لا يوجد تحالف مسجل باسم الاطار

2022/01/10 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى الخبري القانوني، طارق حرب، اليوم الاثنين، عدم وجود تحالف مسجل بشكل رسمي باسم الاطار التنسيقي، وانما مجموعة من الكتل، مبينا ان على الحلبوسي عرض طلب الكتلة الصدرية للتصويت ككتلة أكبر.وقال حرب في إيضاح ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “كان على الحلبوسي عرض طلب تسجيل الكتله الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتله […]

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