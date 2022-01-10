ديالى تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا خلال 2022

2022/01/10 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيلها ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا خلال العام الحالي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في محافظة ديالى سجلت حالة وفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وهي ثاني حالة خلال العام الحالي، مشيرا الى "ارتفاع حالات الوفيات الى 527 حالة".

واضاف، ان "اكثر من 580 الف نسمة في ديالى لم يتلقوا التلقيحات حتى الان وما جرى تلقيحه ضمن خطة المليون نسمة اكثر من 415 الف مؤكدا بان الاشهر الاخيرة رصد ضعف في الاقبال على اللقاحات وهذا امر سلبي رغم الدورات التوعوية والارشادات حيال اهمية اللقاحات في مواجهة مضاعفات الفيروس وتفادي خسارة المزيد من الأرواح".

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