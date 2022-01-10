مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية (وثيقة)

2022/01/10 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، وزارة الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية.

وجاء في كتاب المجلس الموجه الى وزارة الصحة وتلقته (بغداد اليوم) "نرجو تزويدنا باسماء الذين لم يباشروا في دوائرهم من الذين تم تعيينهم ضمن الكليات الساندة".

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