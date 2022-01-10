الكاظمي والعامري يناقشان مخرجات العملية السياسية

2022/01/10 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الازمة السياسية في البلاد ومخرجات العملية السياسية.

وقال مكتب العامري في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد".

وأضاف ان "الجانبان ناقشا مخرجات العملية السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية".

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