2022/01/10 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وزارة الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية.

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).