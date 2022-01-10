العمل تعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين لشهر كانون الثاني ٢٠٢٢ مع المكافأة

2022/01/10 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافأة مقدارها خمسون الف دينار كل شهر لحين اقرار القانون الجديد" .

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