الكشف عن احتمال لكيفية ظهور “دلتا-أوميكرون”

2022/01/10 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أن المتحور المزيج بين سلالات “دلتا” و”أوميكرون” قد يكون وليدة هفوة حصلت في إحدى المختبرات الطبية.وقال رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة في مركز البحوث التابع الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، كامل خفيزوف، لقناة “زيفزدا” الروسية إن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه قد […]

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