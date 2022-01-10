نائب: البرلمان اصبح يعمل بمنطق “ألك يا طويل الذراع”

2022/01/10 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، على أحداث الجلسة الاولى لمجلس النواب بسخرية، بعد ان أشار إلى انه سيلتحق بمركز تدريب للفنون القتالية حتى يدافع عن نفسه تحت قبة المجلس.وكتب الفتلاوي في منشور بموقع الفيسبوك قائلا “سأنقطع لأيام قليلة لكي التحق بقاعة او مركز يدربني على مبادئ الفنون […]

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