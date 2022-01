نهاية مأساوية لطائرة سقطت على سكة قطار في كاليفورنيا الأميركية (فيديو)

2022/01/10 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

سحبت الشرطة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، طيارا من طائرة صغيرة سقطت على خط للسكك الحديدية قبل أن يصدمها قطار ويتناثر حطامها أمس الأحد.

ويظهر تسجيل مصور، عدة ضباط يخرجون الطيار من الطائرة الصغيرة من إنتاج شركة سيسنا التي سقطت بعد إقلاعها بفترة وجيزة في حي باكويما وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وكان الضباط والطيار على مسافة بضعة أقدام من القضبان عندما اصطدم القطار بالطائرة وحطمها.

وقال لويس جيمينز (21 عاما)، وهو مؤلف موسيقي قام بتصوير الفيديو: ”الطائرة لم تنجح في الإقلاع وهبطت على خط السكك الحديدية عند تقاطع حيوي… وقبل ثوان من التصادم أنقذ ضباط الشرطة الطيار وكادت قطعة من الحطام تصيبني“.

قطار يصدم طائرة بعد سقوطها على قضبان قطارات في ولاية #كاليفورنيا الأمريكية#إرم_نيوز #California pic.twitter.com/Mg5kqCFfON

— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار يتلقى العلاج من جروح وكدمات وحالته مستقرة ولم يصب أحد من ركاب القطار.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها إدارة شرطة لوس أنجلوس على موقع ”تويتر ”، ضباطا يسحبون الطيار وهو ينزف من الطائرة.

وأشادت الإدارة بضباطها، قائلة في تغريدة على تويتر إنهم ”أظهروا البطولة والتحرك السريع من خلال إنقاذ حياة طيار هبط اضطراريا على سكة حديدية“.

Dramatic footage captures the moment a train slammed into a small plane that crashed onto tracks in Los Angeles, with police pulling the pilot from the cockpit with just seconds to spare.The pilot was hospitalized.



No other injuries reported.



https://t.co/dAOOSapdqq pic.twitter.com/531dCfC9As

— ABC News (@ABC) January 10, 2022

