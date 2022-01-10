“أبو حالوب” يغادر أسوار النجف

2022/01/10 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر المدافع محمد عبد الزهرة “أبو حالوب”، الاثنين، مغادرة فريق النجف بكرة القدم.وقال عبد الزهرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رحلتي مع فريقي النجف انتهت بعد رحلة اعتبرها من اهم المحطات في حياتي حيث كسبت من خلال هذه المحطة اناس دخلوا قلبي واصبحوا جزءاً من حياتي”.واوضح ان “قرار مغادرة الفريق سببه […]

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