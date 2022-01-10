هبوط متواصل في أسهم أوروبا وسط ارتفاع في اصابات كورونا

2022/01/10 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، الاثنين، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.[…]

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