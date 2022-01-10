إطلاق رواتب العمال المتقاعدين للشهر الحالي مع المكافأة

2022/01/10 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر كانون الثاني الحالي.وذكرت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرتها استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من الساعة الثانية من …

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