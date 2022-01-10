ذي قار.. خريجو الكليات والمعاهد النفطية يوجهون عبر “المعلومة” منشادة الى الحكومة

2022/01/10 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..ناشد المئات من خريجي كليات الهندسة والعلوم في ذي قار، الاثنين، وزارة النفط بالنظر لمطالبهم والاخذ بعين الاعتبار اعتصامهم الذي يستمر للشهر الرابع على التوالي.ونقل مراسل وكالة /المعلومة/، عن المتعصمين إن “الاعتصام سيتسمر أمام شركة توزيع المنتجات النفطية ذي قار لحين النظر بعين الأعتبار الى مطلبنا بالتعيين وعدم المماطلة والتسويف اكثر”.[…]

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