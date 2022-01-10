هل يرحل رونالدو العالم إلى برشلونة؟

2022/01/10 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد كريستيانو رونالدو (36 عامًا) الهداف التاريخي لريال مدريد، في جميع البطولات، حيث سجل 450 هدفًا بقميص الميرينجي، لكن صحيفة “سبورت” الكتالونية تعتقد أن انضمامه لبرشلونة ليس مستحيلًا.وبحسب الصحيفة، فقد أبلغ رونالدو بالفعل وكيله خورخي مينديز، بأنه سئم من الوضع في مانشستر يونايتد، خاصةً أن وصول الألماني رالف رانجنيك لمنصب المدير الفني، […]

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