وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عُمان: مهتمون بتوسيع العلاقات مع دول الجوار

2022/01/10 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، لدى وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط، أن بلاده مهتمة بتوسيع العلاقات مع دول الجوار.

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