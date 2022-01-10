بينهم متسولون.. الداخلية ترحل 163 شخصاً من جنسيات مختلفة

2022/01/10 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحلت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، 163 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم متسولون في العاصمة بغداد.وذكر قسم العلاقات والاعلام في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “من اجل خلق فرص عمل للشباب واستثمار طاقاتهم لبناء العراق قامت كوادر مديرية شؤون الاقامة في بغداد، بتسفير وابعاد 163 شخصاً”.وأضاف البيان، أن “بعض المرحلين يمتهن التسول […]

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الداخلية ترحل 163 شخصاً من جنسيات مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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