الكتلة الشعبية: لم نصوّت على الحلبوسي ونائبيه

2022/01/10 | 15:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من سجاد سالم (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت الكتلة الشعبية المستقلة، أنها لم تصوّت لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه، حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله.

وقال المتحدث باسم الكتلة الشعبية، سجاد سالم، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الكتلة الشعبية مع المدد الدستورية، ومع أن يكون عمل النائب داخل قبة البرلمان ولم تشارك في كسر النصاب".

وبيّن سالم أنّ "الكتلة الشعبية لم تشارك في التصويت على رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أنها "شاركت في التصويت مع بقية المستقلين على مرشحين النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب ممن لم يحالفهما الحظ في الفوز".

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