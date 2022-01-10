2022/01/10 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شدد فريق اتمتة الجمارك والمنافذ، اليوم الاثنين، على تفعيل برنامج الوصل الجمركي والضريبي والاستمرار في العمل الإلكتروني.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "فريق أتمتت الجمارك والمنافذ عقد اليوم في مقر هيئة المنافذ اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة"، مبينة انه "تم مراجعة الإجراءات والتوصيات السابقة مع التأكيد على تنفيذ الخطط المرسومة وفق الاستراتيجيه المعده من قبل الفريق".

واضافت انه "تم الاتفاق على تفعيل برنامج الوصل الجمركي والضريبي المعد من قبل كوادر هيأة المنافذ الحدودية وإرسال فريق مشترك للمباشرة بالبرنامج في كافة المنافذ الحدودية والذي سيكون له اثر مهم في الحفاظ على المال العام وضمان جباية الاموال الحقيقية للدولة".

وبينت ان "الاجتماع شهد تجاوب وتقارب بالافكار من كافة اعضاء الفريق والذي سينعكس ايجابا على واقع العمل الالكتروني في كافة المنافذ الحدودية"، مشيرة الى ان "رئيس الفريق حث كافة الاعضاء على تقديم روئ ومقترحات تسهم في تفعيل ونجاح الحوكمة الالكترونية وادخالها في كافة مفاصل العمل، والتأكيد على اهمية الاستمرار في العمل الإلكتروني المتواجد حاليا في كافة المنافذ عبر المنصة الالكترونية لكونه من الاجراءات التي ثبتت نجاحها في منع عمليات التزوير والتلاعب بالمال العام مع ضرورة تطويره تدريجيًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق اتمتة الجمارك والمنافذ يشدد على الاستمرار في العمل الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق اتمتة الجمارك والمنافذ يشدد على الاستمرار في العمل الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).