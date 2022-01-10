نزلات البرد والاكتئاب أحد أعراض العزل.. كيف يمكن تفاديها؟

2022/01/10 | 15:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدرك الباحثون منذ وقت طويل، أثرَ الوحدة والعزلة الاجتماعية على جسد الانسان فالأشخاص الذين لا يتواصلون بفعالية مع غيرهم، يكونون أكثر عرضةً للإصابة بنزلات البرد والاكتئاب، وغير ذلك لكن المثير للدهشة أن معدلات الوحدة ظلت مستقرةً بوجه عام في جميع أنحاء العالم، في خضم جائحة فيروس كورونا.السؤال إذا: كيف تفادينا حدوث تبعات […]

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