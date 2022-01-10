2022/01/10 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة حلة – نجف، جنوبي مدينة الحلة، ألقت القبض خلال إجراءات تفتيش الوافدين على شخص ضبط بحوزته على ما يقارب الـ(5 غرام) من […]

ظهرت المقالة القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).