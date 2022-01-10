الخدمة يخاطب وزارة الصحة بشأن تعيين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة (وثيقة)

2022/01/10 | 15:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطب مجلس الحدمة الاتحادي، الاثنين، وزارة الصحة، بشأن تعيين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة.

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وقال المجلس في وثيقة صادرة عنه تلقى "ناس" نسخة منها، (10 كانون الثاني 2022)، "راجين تزويدنا بأسماء الذين لم يباشروا ازاء الدوائر الموزعين عليها والمصادق على تعيينهم والاختصاص البديل عنه من الاحتياط".

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