2022/01/10 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، إن مغادرة أعضاء الاطار التنسيقي في جلسة أمس الاحد، جاءت بعد تعليقها من قبل رئيس السن محمود المشهداني .وقال مخيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “أحد الأعضاء قدم أدلة بخصوص عدم شرعية تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان، وعلى اثر ذلك قام المشهداني برفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يبين سبب خروج نواب الاطار التنسيقي من جلسة الأمس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يبين سبب خروج نواب الاطار التنسيقي من جلسة الأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).