وثيقة: الداخلية ترفع العقوبات عن منتسبيها في الشرطة

2022/01/10 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الداحلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، برفع العقوبات عن منتسبي الشرطة بمناسبة ذكرى عيد التأسيس.وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، “تزامناً مع ذكرى عيد الشرطة العراقية وبمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها تقرر الغاء قرارات المجالس التحقيقية المتضمنة فرض عقوبات انضباطية بحق رجال الشرطة”.وقرر الغانمي، ايضاً “الغاء قرارات المجالس […]

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