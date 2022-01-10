يوفنتوس يعلن إصابة كييزا بالرباط الصليبي

2022/01/10 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيخضع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا لجراحة في ركبته بعد تعرّضه لاصابة قوية بالرباط الصليبي، بحسب ما أعلن ناديه يوفنتوس ،اليوم الإثنين، ما يهدّد مصير موسمه.

واصدر السيدة العجوز بيانا ، اكد فيه تعرّض كييزا لالتواء حاد في ركبته اليسرى، وأظهرت الفحوصات التي أجريت صباحاً قطعاً في الرباط الصليبي الأمامي،وسيكون من الضروري اجراء جراحة في الأيام القليلة المقبلة”.

ولم يعلن يوفنتوس مدة غياب كييزا، لكن اصابات مماثلة تبعد اللاعبين عدة أشهر عن الملاعب، فيما أشارت تقارير محلية الى انتهاء موسم المهاجم الدولي.

وهذا يعني انه سيغيب عن الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 والذي تستهله إيطاليا بمواجهة مقدونيا الشمالية في نهاية آذار/مارس.

ويشكّل غيابه صفعة لمدرب المنتخب روبرتو مانشيني، بعد تألقه في كأس أوروبا الصيف الماضي عندما أحرز اللقب.

وكان كييزا قد عاد إلى الملاعب للتو بعد غياب عدة أسابيع لاصابة عضلية بفخذه، وقد سجل ليوفنتوس أربعة أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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