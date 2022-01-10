بوتين يضع بايدن أمام خيارات صعبة

2022/01/10 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفاوضات التي ستبدأ هذا الأسبوع في جنيف بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وروسيا من جهة أخرى لاحتواء التوتر على الحدود الروسية - الأوكرانية ومعالجة تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا إذا لم يتلق تأكيدات رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تنعقد وسط توقعات متدنية للغاية بإمكانية تحقيق اختراق نوعي يرضي روسيا والغرب ويحمي أوكرانيا من طموحات بوتين التوسعية.

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