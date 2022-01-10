ضربة موجعة ليوفنتوس.. الرباط الصليبي ينهي موسم كييزا

2022/01/10 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الإثنين، إصابة فيديريكو كييزا نجم الفريق، بالرباط الصليبي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.كان كييزا، أصيب خلال مباراة يوفنتوس وروما، أمس الأحد، والتي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، بالجولة 21 من الدوري الإيطالي، وخرج بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، الذي انتهى لمصلحة اليوفي (4-3).وقال اليوفي في بيان […]

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