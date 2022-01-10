دراسة: قلة النوم يدل على نقص فيتامين “د”

2022/01/10 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسات بحثية عن علامة تظهر عند النوم يمكن من خلالها التعرف على نقص مستوى فيتامين “د” لدى الإنسان.ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” أن علامة نقص فيتامين “د” هى قلة النوم أو الآرق، حيث كشفت الدراسات عن أن نقص فيتامين “د” مرتبط بقصر عدد ساعات النوم.وأجرى باحثون من جامعة تشينجداو الصينية دراسة […]

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