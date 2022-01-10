العراق يفقد قرابة 600 ميكا واط بسبب “نقص الغاز”

2022/01/10 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي سابق، الاثنين، عن فقدان المنظومة الوطنية اكثر من 600 ميكا واط بعد انطفاء محطة المنصورية الغازية شرق ديالى.وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى السابق محمد مهدي السعدي لـوكالة /المعلومة/، ان “محطة المنصورية الغازية شرق ديالى شهدت انطفاء كاملا لكل توربينات توليد الكهرباء بسبب شح الغاز الذي يمثل العامل […]

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