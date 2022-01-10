الصناعة تناقـش ملـف ديـونها المُستحقـة بذمـة وزارة الكهربـاء والعكـس

2022/01/10 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، ملـف ديـونها المُستحقـة بذمـة وزارة الكهربـاء والعكـس.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ناقـشَ وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المُهندس، يوسـف محمـد جاسـم ملف الديون الخاصة بشركات الوزارة والمُترتبة بذمة وزارة الكهرباء خِلال السنوات السابقة وذلك خِلال اِجتماع عاجل عقدهُ اليوم الاثنين بحضور […]

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